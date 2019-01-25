Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы предложил коллегам умереть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Сергей Иванов (ЛДПР) предложил коллегам способ, как избежать нелестных оценок со стороны граждан — для этого им стоит умереть. Такое заявление парламентарий сделал в ходе обсуждения законопроекта о недопустимости оскорблении государственных символов, пишет «Коммерсант».
«Если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего или говорили только хорошее, — умрите. А в противном случае, пока мы живы и что-то делаем, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме», — сказал он.
24 января законопроект, согласно которому неуважение к госсимволам и госорганам в интернете могут приравнять к мелкому хулиганству, приняли в первом чтении. Его внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. По их мнению, ответственность должна наступать за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение» к госсимволам, госорганам, обществу и государству. Наказанием за это могут стать штраф или арест на 15 суток.
В сентябре 2018 года Иванов внес в Госдуму «Дуэльный кодекс» и законопроект о введении его в действие. Поводом стало видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Законопроект о дуэлях раскритиковали и назвали «унижением народа».
Последние новости
Осетины заволновались из-за приезда ингушей Раскрыты подробности разговора Путина и Мадуро Российский подросток устроил стрельбу у школы
Комментарии5
Политика , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Андрей Клишас , Дмитрий Вяткин , Сергей Иванов , Людмила Бокова , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
«Убью, сволочь!»: автор хита «Белые розы» едва не убил Разина
Шоу-бизнес
Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение