Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде уточнили порядок регистрации смартфонов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянам придется регистрировать за свой счет только те мобильные устройства, которые они самостоятельно ввезли из-за рубежа, пояснила автор законопроекта об обязательной регистрации гаджетов по IMEI сенатор Людмила Бокова.
"В проекте нашего закона, вынесенного на экспертное и общественное обсуждение, предлагается ввести плату за регистрацию мобильных устройств, возложив ее на импортеров и производителей, а регистрацию будет производить уполномоченный орган. Размер этой платы предлагается определить правительству", — приводит ее слова пресс-служба Совфеда.
"Что касается платы за регистрацию физических лиц, эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы, как уже было сказано, эта сумма составит не более 100 рублей", — пояснила парламентарий, добавив, что в этом случае регистрация будет самостоятельной, ее механизм сделают максимально простым и понятным.
При этом некоторые типы устройств, "как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", считает Людмила Бокова.
Введение обязательной регистрации мобильных устройств предлагается в первую очередь в интересах самих пользователей, подчеркнула сенатор. "Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи — смартфоны, системы умных домов содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей, — отметила она, добавив, что если телефон украдут, его можно будет дистанционно заблокировать, можно будет отследить его местонахождение и вычислить преступника.
"Это понизит уровень телефонного мошенничества", — полагает Людмила Бокова.
Российская Газета: последние новости
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией
Комментарии
Политика , Гаджеты , Наука и техника , Людмила Бокова , Совет Федерации
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
«Убью, сволочь!»: автор хита «Белые розы» едва не убил Разина
Шоу-бизнес
Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение