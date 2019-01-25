В Кремле озвучили ожидания от Совета Россия — НАТО

«Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны», — приводит его слова ТАСС.

«И мы надеемся, что нас будут слушать и услышат», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что недавний раунд переговоров с США по ДРСМД нельзя считать успешным. По его словам, американцы не особенно демонстрировали готовность вести двусторонний диалог по данному вопросу.