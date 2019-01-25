Кремль надеется, что на проходящем в пятницу в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО позиция Москвы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет услышана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны», — приводит его слова ТАСС.
«И мы надеемся, что нас будут слушать и услышат», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Представитель Кремля добавил, что недавний раунд переговоров с США по ДРСМД нельзя считать успешным. По его словам, американцы не особенно демонстрировали готовность вести двусторонний диалог по данному вопросу.
Ранее в пятницу сообщалось, что замглавы российского МИД Сергей Рябков прибыл в Брюссель, где будет представлять Москву на заседании Совета Россия — НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).