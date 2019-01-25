Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле озвучили ожидания от Совета Россия — НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Кремль надеется, что на проходящем в пятницу в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО позиция Москвы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет услышана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны», — приводит его слова ТАСС.
«И мы надеемся, что нас будут слушать и услышат», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Представитель Кремля добавил, что недавний раунд переговоров с США по ДРСМД нельзя считать успешным. По его словам, американцы не особенно демонстрировали готовность вести двусторонний диалог по данному вопросу.
Ранее в пятницу сообщалось, что замглавы российского МИД Сергей Рябков прибыл в Брюссель, где будет представлять Москву на заседании Совета Россия — НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В игре против Вашингтона у Кремля появились новые козыри Кадыров вступился за оскорбленную в ПАСЕ российскую журналистку Чубайс объявил о мировом кризисе либерализма
Комментарии1
Политика , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество Политика
00:05
В Москве загорелась башня «Федерация»
Происшествия Пожары
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
00:42
«Чубайса — в „Дом-2“: в Госдуме защитили Захарову
Политика
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение