В Кремле оценили переговоры с США по ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавний раунд переговоров с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя назвать успешным.

Он отметил, что позиция России по ДРСМД последовательная и она хорошо известна.

« Вы знаете, что был раунд консультаций с американскими визави по этой проблематике. Мы не можем назвать этот раунд успешным, наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по ДРСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали», — сказал Песков.

Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что Вашингтон передал Москве письмо с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Заместитель министра иностранных дел России Сергеей Рябков заявил о неприемлемости ультиматумов США по ДРСМД.

15 января в Женеве прошли российско-американские консультации по ДРСМД.

В начале декабря 2018 года в США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её.