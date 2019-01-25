Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле оценили переговоры с США по ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавний раунд переговоров с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя назвать успешным.
Он отметил, что позиция России по ДРСМД последовательная и она хорошо известна.
« Вы знаете, что был раунд консультаций с американскими визави по этой проблематике. Мы не можем назвать этот раунд успешным, наши дипломаты пытались донести нашу аргументацию по ДРСМД до американских коллег, но готовности вести двусторонний диалог американцы особо не демонстрировали», — сказал Песков.
Ранее замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что Вашингтон передал Москве письмо с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Заместитель министра иностранных дел России Сергеей Рябков заявил о неприемлемости ультиматумов США по ДРСМД.
15 января в Женеве прошли российско-американские консультации по ДРСМД.
В начале декабря 2018 года в США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её.
RT на русском: последние новости
Кадыров заступился за российскую журналистку, которую толкнул депутат Рады Захарова ответила на предложение Чубайса «заменить» её на Бузову Акция «Блокадный свет» состоится 27 января в Петропавловской крепости
Комментарии1
Политика , Андреа Томпсон , Дмитрий Песков , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество Политика
00:05
В Москве загорелась башня «Федерация»
Происшествия Пожары
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
00:42
«Чубайса — в „Дом-2“: в Госдуме защитили Захарову
Политика
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение