В альтернативной вселенной. Меркель, Украина и американский сжиженный газ

Пожалуй, нет сейчас людей, более внимательно следящих за швейцарским Давосом , чем люди в украинской политике и обсуживающий их медийный персонал. И здесь, в принципе, нет ничего удивительного: только такой могучий фильтр может помочь намыть в информационных потоках хотя бы какую-нибудь положительную для Украины повестку, которую политики так или иначе смогут поместить в свой предвыборный хайп.

Иногда, правда, новости приходится немного модернизировать. Недаром в мировых массмедиа уже не раз и не два проходили сообщения, что на медийном украинском фронте в качестве инструкторов воюют в том числе специалисты из секретных киберчастей ее королевского величества.

Естественно, и новость о том, что Ангела Меркель , находясь на форуме в Давосе, прокомментировала возможные американские поставки сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Германии как "допустимые", — не могла не вызвать в инфопространстве Незалежной очередную безумную вокальную партию "русские, сдавайтесь".

"Россия может не достроить "Северный поток — 2" и потерять немецкий рынок газа", — подытоживает, например, информацию о комментарии германского канцлера достаточно консервативное по украинским меркам издание Diaiog.ua.

На самом деле комментарий бундесканцлерин про американский сжиженный газ был немного иным.

Например, ведущее американское агентство Reuters вообще озаглавило информацию об этом событии, как "Меркель отвергает предупреждение о зависимости от русского газа". А если послушать цитаты из самого комментария германского канцлера, то там все будет выглядеть еще однозначнее.

"Мы будем продолжать получать природный газ из России, это совершенно ясно", — пояснила журналистам Меркель.

"Природный газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому спор о том, откуда поступает газ, несколько преувеличен", — добавила она, отвечая на критику Вашингтона относительно Nord Stream 2.

Но при этом — да, это святая, истинная правда — канцлер не возражает и против диверсификации, в том числе и за счет американского (и не только) сжиженного газа. Что выглядит вполне обоснованно. Германский рынок велик. К тому же Германия закрыла вот уже третью угольную шахту на своей территории, а к 2020 году намерена полностью прекратить использование атомной энергетики. И не вызывает никаких сомнений, что ФРГ имеет полное право стремиться к диверсификации поставок в том числе и за счет сжиженного газа из США, а также "некоторых других стран".

"Мы расширяем нашу инфраструктуру во всех направлениях", — отметила бундесканцлер в беседе с журналистами.

Ничего нового в словах Меркель об СПГ нет. Летом прошлого года стало предварительно известно (а осенью официально подтверждено, в том числе и самой канцлерин) о готовности страны предоставить государственную поддержку проекту строительства терминала в городе Штаде в устье Эльбы для приема сжиженного природного газа. И, по словам генерального директора LNG Stade Манфреда Шуберта, терминал может быть введен в эксплуатацию к 2023 году: там были определенные, правда, проблемы с финансированием. Но, думается, они в любом случае в ближайшее время будут устранены — несмотря даже на то, что есть серьезные вопросы по окупаемости терминала (поэтому и потребовалась государственная финподдержка). Тут все предельно просто: трубопроводный газ, вне зависимости от национальности, настолько серьезно дешевле, что СПГ — тоже вне зависимости от национальности — с ним конкурировать будет очень и очень нелегко.

Кстати, есть во всем происходящем и такой забавный аспект.

Еще 21 июня 2018 года "Ямал СПГ" отправил первую партию сжиженного природного газа в Испанию по долгосрочному контракту, который отчего-то не сильно освещался СМИ. Ежегодный объем поставок по данному соглашению с испанской компанией Gas Natural Fenosa длительностью 24 года составит 2,5 миллиона тонн СПГ, что эквивалентно более чем трем миллиардам кубометров природного газа в год. Объемы, скажем так, достаточно впечатляющие. И что самое любопытное, вытеснил российский СПГ из Испании сами понимаете кого.

"Газпром нефть" также докладывает, что думает о монетизации своих газовых ресурсов на Ямале общим объемом до 1,5 триллиона кубометров путем строительства завода по сжижению. По крайней мере, "Газпром нефть" уже объявила официальный тендер на проведение оценки целесообразности такого проекта. Да и технологии уже более или менее отработаны. И самое главное, государство активно поддерживает производство сжиженного газа в этом стратегически важном для России регионе и создание дополнительной инфраструктуры на Северном морском пути.

Поэтому если в германских терминалах и будет разгружаться сжиженный газ, то очень даже не факт, что он будет именно американский. Как в той же Испании, в которую, кстати, даже чисто географически было бы куда удобнее, чем в ФРГ, идти танкерам из США. И хотя "политически" немцы у американцев почти наверняка что-нибудь купят, многое будет зависеть исключительно от объема спроса на СПГ.

А он, в свою очередь, будет зависеть от объема трубопроводного газа (прокачиваемого неважно откуда: из Норвегии, Голландии, России или Алжира). И американцам, чтобы быть конкурентоспособными, надо этот объем максимально занижать. И возможности такие есть: у русских заливать Европу своим дешевым газом особенно не прослеживается. Им есть куда продавать "трубу": вспомним тот же Китай с "Силой Сибири" и с досогласовывающейся "Силой Сибири — 2".

У норвежцев и голландцев имеются проблемы с добычей, а рынки растут.

Поэтому и есть такое ощущение, что по окончании строительства "потоков" украинскую трубу ждет судьба, похожая на судьбу договора о РСМД. Который действовал ровно до того времени, пока политическая и технологическая ситуация не изменилась.