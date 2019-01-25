Вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на предложение главы "Роснано" Анатолия Чубайса отправить официального представителя МИД России Марию Захарову на шоу "Дом-2".
По мнению Лебедева, присоединиться к телезвезде Ольге Бузовой на реалити-шоу должен сам Чубайс. "Чубайс, Бузова и вся эта компания — на канал ТНТ в программу "Дом-2". Вместе с Собчак и всеми остальными!" — сказал политик в беседе с НСН.
Ранее за Захарову, которой Чубайс предложил поменяться местами с Бузовой, вступился телеведущий Владимир Соловьев.