Санкэй симбун: Россия проводит по территориальной проблеме дипломатию кнута и пряника

Санкэй симбун (Япония) . Сможет ли Япония не пойти на поводу у российской дипломатии и сдвинуть с мертвой точки проблему «северных территорий» за счет «задушевных переговоров»? Придется проявить характер. Типичная переговорная стратегия России , которая пытается добиться максимальной выгоды за счет подковерных интриг, проявилась и в ходе встречи министров иностранных дел России и Японии , пишет. Сможет ли Япония не пойти на поводу у российской дипломатии и сдвинуть с мертвой точки проблему «северных территорий» за счет «задушевных переговоров»? Придется проявить характер.

Встреча премьера Абэ и президента Путина 22 января началась с улыбок и рукопожатия. Переговорная стратегия в стиле России, которая пытается добиться максимальной выгоды за счет подковерных интриг, проявилась и в ходе встречи министров иностранных дел России, которая прошла 14 января.

Сможет ли Япония не пойти на поводу у российской дипломатии и сдвинуть с мертвой точки проблему «северных территорий» за счет «задушевных переговоров» (Абэ)? Японскому лидеру необходимо проявить характер и напор.

«В связи с соглашением лидеров России и Японии я ощутил возможность двигаться вперед», — подчеркнул министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции после встречи 14 января с министром Лавровым.

Тем не менее Лавров, который провел пресс-конференцию в прямом эфире еще до Коно, сделал несколько жестких заявлений в отношении Японии:

«Пока Япония не признает, что Южные Курилы стали российскими по результатам Второй мировой войны, нельзя надеятся на развитие территориальных переговоров».

В буквальном смысле это означает несоответствие позиции Японии, которая заключается в том, что «северные территории» являются ее исконной землей, и отсутствие результатов переговоров. Несмотря на это, Коно подчеркнул «возможность».

В этом разрыве между подходами проявляются истинные намерения России: оказать давление на Японию, заняв жесткую позицию, но при этом избежать срыва переговоров для того, чтобы получить выгоду за счет подписания мирного соглашения. Действительно, срыва переговоров глав МИД не только не произошло, а, наоборот, тут же были определены даты встречи в верхах и следующих переговоров министров иностранных дел. Ключ к разгадке этой тайны находился в рабочей группе, которая прошла вечером.

Обмен подарками

«56 — это важная цифра в российско-японских отношениях».

10 января в начале обеда Лавров поздравил Коно с 56-летием и подарил ему запонки. В 1956 году премьер Японии Итиро Хатояма и дед Коно, министр сельского хозяйства Итиро, подписали Советско-японскую декларацию. Лавров подчеркнул важность декларации 56 года, в которой говорится о передаче Хабомаи и Шикотана и на основе которой планируется вести переговоры по мирному договору.

Коно подарил Лаврову, которой известен свой любовью к спиртному, виски «Хибики». В ходе 4-часовой встречи стороны высказали друг другу свои позиции, однако атмосфера была дружеской: по словам участников, Лавров и Коно часто шутили.

Воззвание к народу

«Скорее всего, будучи ответственным за переговоры, на фоне текущей внутриполитической ситуации в России он решил, что необходимо показать россиянам, что он сказал японской стороне все, что следовало сказать».

Так комментирует жесткие высказывания Лаврова на пресс-конференции экс-глава отдела Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того, который долгое время принимал участие в отношениях с Россией.

На внутреполитической арене он подчеркивает жёсткие принципы России, а во время переговоров показывает свою человечность и тем самым действует гибко, пытаясь умаслить Токио… Коно прекрасно понимает дипломатию кнута и пряника, которую испытали на себе и предыдущие министры иностранных дел, и не реагирует на заявления для россиян, сосредоточившись только на развитии переговоров. Велика вероятность, что Путин окажет еще большее давление, чем Лавров.

«Россия ставит барьеры, однако если Абэ сработает по максимуму, он их преодолеет», — отмечает японский высокопоставленный чиновник.