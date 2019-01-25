Сенатор: Россия не будет возвращать долги ПАСЕ

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген сообщил о задолженности России перед Советом Европы . По его словам, долг составляет около 60 миллионов евро, передает РИА Новости . С 2016 года Москва отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать взносы. Предполагается, что названная сумма накопилась именно с того времени.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал условия при которых Россия возобновит взносы в бюджет ПАСЕ.

«Цифра реальная. Потому что там полтора года, а в год мы платим порядка 30-40 миллионов, так что набирается все правильно. Я думаю, сейчас речь не об этом должна идти — вернемся ли мы вообще туда [в ПАСЕ]. Если Парламентская ассамблея Совета Европы не изменит свой регламент, то нам там делать нечего. Значит, тогда дело идет к цивилизованному разрыву, мы ничего соответственно возвращать не будем. А если вернемся, будут приняты российские справедливые условия, требования о равноправном участии нашей страны, нашей делегации, то тогда мы возобновим платежи, но это не значит, на мой взгляд, что мы будем погашать предыдущие долги, когда мы не работали, не участвовали в работе ПАСЕ», — рассказал сенатор.

Напомним, что решение Москвы вызвано тем, что весной 2014 года Россия была ограничена в правах в ПАСЕ из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Остановка выплат в бюджет ПАСЕ была осуществлена РФ летом 2017 года.