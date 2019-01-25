Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков назвал слабое место США в ситуации с Венесуэлой 

Парламентская газета + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Слабое место США в ситуации с Венесуэлой — поддержка президента страны Николаса Мадуро со стороны населения страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
По его мнению, США так просто не отступят и продолжат разжигать кризис в Венесуэле.
«Если в Вашингтоне решили, что с появлением самозванного нового главы страны действующая власть в Венесуэле тут же развалится, то это был просчёт. Но США легко не отступятся и будут разжигать кризис. Их самое слабое место — поддержка Мадуро со стороны населения страны», — написал Пушков.
Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента республики. США признали его легитимным лидером страны.
Помимо США, Гуаидо признали легитимным венесуэльским лидером Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия выразила поддержку законному президенту страны — Мадуро.
Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американскому дипломатическому корпусу 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть все варианты действий в случае применения Каракасом силы против оппозиции.
Парламентская газета: последние новости
В НАТО уверены в возможности сохранить ДРСМД На станции «Автово» прошла акция в честь Дня снятия блокады Ленинграда Google подтвердил Госдуме, что на его картах Крым отображается как территория России
Комментарии
Политика , Николас Мадуро , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Венесуэла , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
«Убью, сволочь!»: автор хита «Белые розы» едва не убил Разина
Шоу-бизнес
Россияне убили ветерана ВОВ ради похоронных денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение