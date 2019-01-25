Пушков назвал слабое место США в ситуации с Венесуэлой

По его мнению, США так просто не отступят и продолжат разжигать кризис в Венесуэле.

«Если в Вашингтоне решили, что с появлением самозванного нового главы страны действующая власть в Венесуэле тут же развалится, то это был просчёт. Но США легко не отступятся и будут разжигать кризис. Их самое слабое место — поддержка Мадуро со стороны населения страны», — написал Пушков.

Председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января на митинге в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента республики. США признали его легитимным лидером страны.

Помимо США, Гуаидо признали легитимным венесуэльским лидером Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия выразила поддержку законному президенту страны — Мадуро.