В Госдуме оценили заявление Совета Европы о сумме долга России

По словам депутата, подобное отношение к России со стороны европейских организаций будет продолжаться, потому что «в этом состоят глобальные интересы наших оппонентов».

«Что касается Запада, то, не зависимо от того, в каких формах, организационных или правовых, формулировалось его мнение в отношении России, всегда использовался любой повод для того, чтобы выдвинуть те или иные претензии в отношении нашей страны. Деятельность тех структур, которые созданы на Западе, начиная с самой агрессивной — НАТО, до всех остальных, так или иначе выливается в попытки разного рода способами давить на Россию», — заключил Новиков.

Ранее в Совете Европы рассказали, что задолженность России перед организацией к настоящему времени составляет около €60 млн