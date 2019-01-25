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В Госдуме оценили заявление Совета Европы о сумме долга России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT заявление пресс-секретаря генсека Совета Европы Дэниеля Хольтгена о том, что задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн 
«Должен сказать, что в момент обсуждения продления или не продления полномочий российской делегации в ПАСЕ на текущий год возникал вопрос о необходимости и целесообразности обсудить также и ситуацию с Советом Европы. Я думаю, что в конечном счёте итог этого обсуждения будет зависеть от того, насколько сам Совет Европы будет готов выстраивать взаимоотношения с Российской Федерацией», — сказал он.
По словам депутата, подобное отношение к России со стороны европейских организаций будет продолжаться, потому что «в этом состоят глобальные интересы наших оппонентов».
«Что касается Запада, то, не зависимо от того, в каких формах, организационных или правовых, формулировалось его мнение в отношении России, всегда использовался любой повод для того, чтобы выдвинуть те или иные претензии в отношении нашей страны. Деятельность тех структур, которые созданы на Западе, начиная с самой агрессивной — НАТО, до всех остальных, так или иначе выливается в попытки разного рода способами давить на Россию», — заключил Новиков.
Ранее в Совете Европы рассказали, что задолженность России перед организацией к настоящему времени составляет около €60 млн
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Комментарии
Политика , Дмитрий Новиков , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума , НАТО
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