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Пока вы спали: В ПАСЕ "попытались" признать Крым российским
Пока вы спали: В ПАСЕ "попытались" признать Крым российским

МИД России обвинил США в разжигании кризиса в Венесуэле 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ведомстве отметили, что реализация военного сценария в боливарианской республике станет катастрофой.
23 января спикер подконтрольного оппозиции парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его лидером.
В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипотношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули территорию страны.
Глава Госдепа Майк Помпео на фоне этого допустил возможность военного вмешательства в дела республики. По словам госсекретаря, это может произойти в случае угроз находящимся там американцам.
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Политика , Николас Мадуро , МИД , Госдеп США , Венесуэла , Канада , США
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