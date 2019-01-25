В ведомстве отметили, что реализация военного сценария в боливарианской республике станет катастрофой.
23 января спикер подконтрольного оппозиции парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его лидером.
В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипотношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули территорию страны.
Глава Госдепа Майк Помпео на фоне этого допустил возможность военного вмешательства в дела республики. По словам госсекретаря, это может произойти в случае угроз находящимся там американцам.