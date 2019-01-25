В России посмеялись над мечтами Киева «вернуть» Кавказ и Кубань

Верховной Раде считают, что на Кавказе и Кубани "высокий уровень национального украинского сознания". Поэтому Киев якобы может "вернуть" силой эти два российских региона. Нардеп Андрей Билецкий заявил, что Кубань и Кавказ этнически и ментально сильно отличается от остальной части страны. По его словам, Украина должна создать проект, который взбудоражит "историческую память и интерес". В России уже высмеяли заявление депутата Рады. В соцсетях призвали идущих брать Кубань украинцев "одеться поприличней и не пить горилки", пишут "Известия" "А то неудобно вас пьяными брать в плен", — иронически отмечают пользователи. Российский ведущий и блогер также отреагировал на заявление Билецкого в Twitter. "Кавказ. Высокий уровень украинского сознания. Ок:)", — посмеялся он. В октябре прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в предложил украинцам "возвратить Кубань и Москву".