В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу

Требования Парламентской ассамблеи Совета Европы немедленно освободить украинских военных, задержанных после провокации в Керченском проливе, нелогичны, заявил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

ПАСЕ на заседании в четверг приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В тексте, в частности, говорится, что "Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права — в частности, Женевских конвенций".

"Требовать или заставлять Россию делать какие-то действия ПАСЕ не вправе. Говорить о том, чтобы мы немедленно освободили украинских моряков, очень нелогично. Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, уже стало нормой со стороны Запада предвзято относиться к действиям России, при этом не вникнув в суть вещей.

"Для того, чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех", — добавил Гемпель.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.