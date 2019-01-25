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Глава Читы написал заявление об отставке по личным обстоятельствам

Ответ на предложение: Анатолий Чубайс сильно удивил Марию Захарову

Администрация района не подтверждает "криминальную лекцию о половом воспитании" в сельской школе