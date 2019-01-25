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В Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Как заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, Москва надеется «если не наметить путь выхода из кризиса, в котором оказался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то, по крайней мере, почувствовать, что не всё так безнадежно».
Но дипломат сомневается, что американская сторона готова к диалогу, отмечает телеканал «Россия 24». Особенно после того, как Запад бойкотировал брифинг российского Минобороны, где была представлена вся информация по ракете 9М729. Сегодня на заседании Россия намерена поднять вопрос о системах США, нарушающих положения договора.
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Политика , Армия , Войска , Оружие , Сергей Рябков , Министерство обороны , МИД , НАТО , Брюссель , Москва
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