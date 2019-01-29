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В Совфеде рассказали, как Россия ответит США на выход из ДРСМД 

ТК «Звезда» + ещё 56
Член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Олег Морозов в интервью «Звезде» рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД.
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведет к гонке вооружений в данном сегменте оружия и размещению Вашингтоном этих систем в Европе. Так считает член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Олег Морозов. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».
По словам Морозова, Россия не оставит без ответа действия США и тоже примет все необходимые меры в случае выхода Вашингтона из ДРСМД. Однако, как подчеркнул член Совфеда, эти меры могут быть асимметричными.
«Совсем не обязательно решать эти проблемы контрракетами, которые будут иметь соответствующую дальность полета и размещаться на нашей территории, для того чтобы поражать цели в Европе», — объяснил Морозов.
Договор о РСМД запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял Москву в якобы нарушении договоренностей. Россия, в свою очередь, все претензии отвергает.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Политика , Видео , Олег Морозов , Совет Федерации , ТК "Звезда" , США
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