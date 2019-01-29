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США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы 

Российская Газета + ещё 35 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
США открыли доступ лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо к части активов правительства и центрального банка этой южноамериканской страны, которые размещены на счетах американских банков. Об этом во вторник сообщили в госдепартаменте США.
В заявлении пресс-службы, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, поясняется, что такой шаг поможет Гуайдо «защитить эти активы во благо венесуэльского народа». В Вашингтоне вновь призвали другие государства последовать своему примеру, признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и предпринять аналогичные шаги.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что действия США и их союзников свидетельствуют об открытом курсе на свержение законно избранной власти в Венесуэле, нарушающем «все мыслимые нормы международного права».
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота.
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Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Сергей Лавров , Госдеп США , Венесуэла
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