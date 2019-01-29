США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы

США открыли доступ лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо к части активов правительства и центрального банка этой южноамериканской страны, которые размещены на счетах американских банков. Об этом во вторник сообщили в госдепартаменте США

В заявлении пресс-службы, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, поясняется, что такой шаг поможет Гуайдо «защитить эти активы во благо венесуэльского народа». В Вашингтоне вновь призвали другие государства последовать своему примеру, признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и предпринять аналогичные шаги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что действия США и их союзников свидетельствуют об открытом курсе на свержение законно избранной власти в Венесуэле, нарушающем «все мыслимые нормы международного права».