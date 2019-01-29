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Гуайдо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США 

Газета.Ru + ещё 120 12 часов назад
Власти США передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Сообщается, что 25 января Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил право Гуайдо получать и контролировать счета правительства Венесуэлы, которые находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что Мадуро захотел встретиться с президентом США на фоне кризиса в Венесуэле.
Также Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд
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Политика , В мире , Латинская Америка , США , Венесуэла
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