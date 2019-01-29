Гуайдо получил доступ к счетам правительства Венесуэлы в США

Власти США передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Сообщается, что 25 января Госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил право Гуайдо получать и контролировать счета правительства Венесуэлы, которые находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

23 января во время митинга в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Москва выразила в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Мадуро захотел встретиться с президентом США на фоне кризиса в Венесуэле.

Также Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд