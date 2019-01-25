Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата

Ранее депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, инцидент при этом попал на видео.

Как отметил Кадыров, если бы в Чечне или другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.

"А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?" — заметил глава Чечни.

При этом Кадыров обратился к украинцам, призвав их присмотреться к тем, кто на данный момент управляет Украиной.

"А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" — заключил глава Чечни.

До этого киевские политики не раз инициировали перепалки со Скабеевой. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации в ПАСЕ при попытке взять у них интервью начали выкрикивать лозунги, петь гимн страны, а один из них бросил в камеру микрофон.