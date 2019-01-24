Захарова прокомментировала слова Макрона о Венесуэле 

В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле.
«„Жёлтые жилеты“ могут и заревновать — их президент Франции так не хвалил ни разу», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
Макрон в своём Twitter написал, что приветствует храбрость венесуэльцев, выступающих за свободу слова.
Он назвал прошедшие весной 2018 года выборы в Венесуэле нелегитимными и отметил, что Европа выступает за восстановление демократии.
Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса, писал News.ru.