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Захарова прокомментировала слова Макрона о Венесуэле 

News.ru 37 минут назад
Фото: Reuters
В МИД РФ напомнили лидеру Франции о протестах «жёлтых жилетов», комментируя слова президента Эммануэля Макрона о событиях в Венесуэле.
«„Жёлтые жилеты“ могут и заревновать — их президент Франции так не хвалил ни разу», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
Макрон в своём Twitter написал, что приветствует храбрость венесуэльцев, выступающих за свободу слова.
Он назвал прошедшие весной 2018 года выборы в Венесуэле нелегитимными и отметил, что Европа выступает за восстановление демократии.
Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса, писал News.ru.
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Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Венесуэла , Франция
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