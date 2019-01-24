Захарова прокомментировала слова Макрона о Венесуэле

«„Жёлтые жилеты“ могут и заревновать — их президент Франции так не хвалил ни разу», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Макрон в своём Twitter написал, что приветствует храбрость венесуэльцев, выступающих за свободу слова.

Он назвал прошедшие весной 2018 года выборы в Венесуэле нелегитимными и отметил, что Европа выступает за восстановление демократии.