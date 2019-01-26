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В МИД отреагировали на ультиматум стран ЕС в адрес Мадуро 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
МИД России отреагировал на заявления европейских стран по ситуации в Венесуэле, сообщает РИА Новости.
Ранее Испания, Франция и Германия выразили готовность признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства в случае, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Российские дипломаты отметили, что все три страны сделали эти заявления синхронно за несколько часов до обсуждения ситуации в Венесуэле в Совбезе ООН.
В Европе выдвинули ультиматум Мадуро
Российские дипломаты снова выразили готовность способствовать разрешению ситуации в Венесуэле, подчеркнув также, что без «дирижерской палочки» Вашингтона тут явно не обошлось.
«Происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле. Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — заявили в МИД.
С середины недели в Венесуэле начались массовые протесты против главы государства Николаса Мадуро. Временным Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также обратила внимание на идентичность заявлений европейских стран по Венесуэле.
С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против главы страны Николаса Мадуро. Временным президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
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Политика , Видео , Николас Мадуро , Мария Захарова , МИД , ЕС , Совбез ООН , РИА Новости , Венесуэла
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