В МИД отреагировали на ультиматум стран ЕС в адрес Мадуро

Франция и Ранее Испания Германия выразили готовность признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства в случае, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Российские дипломаты отметили, что все три страны сделали эти заявления синхронно за несколько часов до обсуждения ситуации в Венесуэле в Совбезе ООН

Российские дипломаты снова выразили готовность способствовать разрешению ситуации в Венесуэле, подчеркнув также, что без «дирижерской палочки» Вашингтона тут явно не обошлось.

«Происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле. Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — заявили в МИД.

С середины недели в Венесуэле начались массовые протесты против главы государства Николаса Мадуро. Временным Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также обратила внимание на идентичность заявлений европейских стран по Венесуэле.

С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против главы страны Николаса Мадуро. Временным президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо.