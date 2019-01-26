Россия ответила на ультиматум Запада по Венесуэле

Франция, Германия и Ранее Испания Великобритания заявили о намерении признать председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом, если Николас Мадуро не объявит в течение восьми дней новые выборы.

В российском ведомстве отметили, что ситуация вокруг Венесуэлы вызывает все большую тревогу. Дипломаты обратили внимание на синхронность заявлений европейских государств, сделанных за несколько часов до созванного американской стороной обсуждения положения в латиноамериканской стране в Совбезе ООН

По словам дипломатов, за всем этим просматривается "дирижерская палочка" Вашингтона".

"Происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в дружественной нам Венесуэле. Извне ведется искусственный разогрев ситуации, стимулируются наиболее радикальные настроения. Продолжается циничное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", — отметили в МИД.

В ведомстве также призвали положить этому конец. Кроме того, российские дипломаты вновь заявили о готовности поспособствовать разрешению ситуации в Венесуэле.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также обратила внимание на идентичность заявлений европейских стран по Венесуэле.

Госпереворот в Венесуэле

С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против главы государтва Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.

Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — "марионеткой США". Он также прекратил дипотношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу. Однако глава Госдепа Майк Помпео отказался признать это требование.

Москва поддержала Мадуро как легитимного и законного президента Венесуэлы.