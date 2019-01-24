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Телефонный разговор Путина и Мадуро состоялся по инициативе Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Телефонный разговор лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялся по российской инициативе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила что два президента провели телефонный разговор, Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.
"По нашей", — ответил Песков РИА Новости на вопрос, по чьей инициативе состоялась беседа президентов.
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Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Венесуэла , Москва
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