Телефонный разговор лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро состоялся по российской инициативе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила что два президента провели телефонный разговор, Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.
"По нашей", — ответил Песков РИА Новости на вопрос, по чьей инициативе состоялась беседа президентов.