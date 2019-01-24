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В Госдуме прокомментировали передачу России письма от США по ДРСМД 

RT на русском 38 минут назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление замгоссекретаря США Андреа Томпсон о том, что Соединённые Штаты передали России письмо с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Как известно, США сами проявили инициативу по прекращению этого договора РСМД, поскольку заинтересованы в их размещении в Восточной Европе. Таким образом они смогут поддерживать своё военное присутствие и продолжить политику фактической оккупации Европы. Но, после того, как мировая общественность возмутилась намерением Соединённых Штатов выйти из договора, который является, по мнению многих экспертов, краеугольным камнем современной архитектуры безопасности, они начали искать более весомые аргументы и даже пытались обвинять Россию в нарушении условий ДРСМД», — сказал депутат.
США передали России письмо с требованиями
Морозов также отметил, что «Соединённые Штаты продолжат придраться к ответам российской стороны и вновь станут использовать всё как повод и доказательство целесообразности выхода из договора».
Ранее Томпсон сообщила, что США передали России письмо с требованиями по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Эксперт Владимир Прохватилов прокомментировал НСН ситуацию с договором.
RT на русском: последние новости
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Комментарии7
Политика , Видео , Андреа Томпсон , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , США
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