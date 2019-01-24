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Путин в телефонном разговоре поддержал Мадуро 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», — говорится в сообщении.
Владимир Путин предложил искать решения политического кризиса в рамках конституционного поля и преодолевать разногласия путем мирного диалога.
Николас Мадуро, в свою очередь, высказал российскому президенту свою точку зрения на происходящие в Венесуэле события и поблагодарил Россию за «принципиальную позицию».
Оба лидера подтвердили настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в разных сферах.
Напомним, накануне спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада и большинство стран Южной Америки.
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Политика , Видео , Николас Мадуро , Владимир Путин , Венесуэла
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