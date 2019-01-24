Путин в телефонном разговоре поддержал Мадуро

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», — говорится в сообщении.

Владимир Путин предложил искать решения политического кризиса в рамках конституционного поля и преодолевать разногласия путем мирного диалога.

Николас Мадуро, в свою очередь, высказал российскому президенту свою точку зрения на происходящие в Венесуэле события и поблагодарил Россию за «принципиальную позицию».

Оба лидера подтвердили настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Напомним, накануне спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада и большинство стран Южной Америки.