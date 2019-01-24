В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко

России следует поддержать нынешнего главу Украины Петра Порошенко на выборах президента. Об этом заявил политолог Виталий Третьяков в эфире телеканала «Россия 1», пишут «Дни.ру».
По мнению Третьякова, победа пророссийского кандидата в сегодняшних условиях невозможна. Даже если такой человек сможет стать президентом, Верховная рада максимально урежет его полномочия и будет блокировать все его инициативы.
В таких условиях, считает политолог, существует только один выход: дать украинским властям разрушить страну изнутри. По его мнению, рано или поздно происходящие на Украине процессы приведут к распаду страны.
Третьяков заявил, что лучше Порошенко с этой задачей никто не справится.
Выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Кроме Петра Порошенко, за кресло президента планируют побороться лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и другие кандидаты.