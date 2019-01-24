В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко

Российский политолог призвал поддержать Порошенко

По мнению Третьякова, победа пророссийского кандидата в сегодняшних условиях невозможна. Даже если такой человек сможет стать президентом, Верховная рада максимально урежет его полномочия и будет блокировать все его инициативы.

В таких условиях, считает политолог, существует только один выход: дать украинским властям разрушить страну изнутри. По его мнению, рано или поздно происходящие на Украине процессы приведут к распаду страны.

Третьяков заявил, что лучше Порошенко с этой задачей никто не справится.