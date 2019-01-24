В Сети опубликовали видеозапись с необычным рукопожатием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым, инцидент произошел во время переговоров в Алжире.
В ролике запечатлены Лавров и его алжирский коллега Абделькадер Месахель. На записи видно, как журналисты пытаются подвинуть российскому министру микрофоны. Лавров схватил одно из устройств и потряс, словно при рукопожатии.
«Здравствуйте!»: Лавров и микрофон pic.twitter.com/T5MANniyFm— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 января 2019 г.
Видеозапись опубликована в Twitter специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как груз ответственности помог устоять Лаврову при сильном ветре при возложении цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира.