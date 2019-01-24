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Опубликовано видео с необычной реакцией Лаврова на микрофон 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
Фото: ТАСС
В Сети опубликовали видеозапись с необычным рукопожатием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым, инцидент произошел во время переговоров в Алжире.
В ролике запечатлены Лавров и его алжирский коллега Абделькадер Месахель. На записи видно, как журналисты пытаются подвинуть российскому министру микрофоны. Лавров схватил одно из устройств и потряс, словно при рукопожатии.
Видеозапись опубликована в Twitter специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как груз ответственности помог устоять Лаврову при сильном ветре при возложении цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира.
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Политика , Мария Захарова , Дмитрий Смирнов , Сергей Лавров , МИД , Комсомольская правда , Алжир
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