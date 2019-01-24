Лавров назвал ситуацию в Венесуэле вмешательством в дела страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Венесуэле . По его словам, это грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

«Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путём его физической ликвидации», — сказал Лавров.

По его словам, создание двоевластие в Венесуэле грозит хаосом.