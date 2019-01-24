Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Венесуэле. По его словам, это грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства.
«Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путём его физической ликвидации», — сказал Лавров.
По его словам, создание двоевластие в Венесуэле грозит хаосом.
«То, что США и ряд других стран, прежде всего, страны региона, незамедлительно признали временно исполняющего обязанности президента, самопровозглашённого, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьёзной дестабилизацией политической ситуации», — отметил глава российского МИД.