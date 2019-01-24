Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай

«Поссорить нас с Китаем никому не удастся», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможной настороженности в отношениях сторон из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он уверен, что даже если в Вашингтоне кто-то склонен разыгрывать российскую карту, то «наши китайские друзья эту игру прекрасно понимают».

Рябков добавил, что Россия не будет подыгрывать американцам в их политике противодействия подъему Китая.

«Это просто исключается», — подчеркнул он.

13 января сообщалось, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также создание между ними союза может стать настоящим кошмаром для США. По мнению экспертов Центра национальных интересов, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных усилий, чтобы предотвратить сближение Москвы и Пекина.