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Киев вынес приговор Януковичу

Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: ТАСС
Отношения Вашингтона, Пекина и Москвы влияют на множество процессов, и рассорить Китай и Россию не получится. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Его полная версия была опубликована в четверг, 24 января.
«Поссорить нас с Китаем никому не удастся», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможной настороженности в отношениях сторон из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Он уверен, что даже если в Вашингтоне кто-то склонен разыгрывать российскую карту, то «наши китайские друзья эту игру прекрасно понимают».
Рябков добавил, что Россия не будет подыгрывать американцам в их политике противодействия подъему Китая.
«Это просто исключается», — подчеркнул он.
13 января сообщалось, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также создание между ними союза может стать настоящим кошмаром для США. По мнению экспертов Центра национальных интересов, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных усилий, чтобы предотвратить сближение Москвы и Пекина.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.
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Политика , США , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Китай , Москва
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