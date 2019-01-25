В игре против Вашингтона у Кремля появились новые козыри

Даже не знаю, кто в давешней истерике «Путин сливает Курилы» меня раздражает больше — караул-патриоты, уверенные, что он таки их слил, или граждане, возмущенные двусмысленностью, неопределенностью, недоговоренностью российской позиции, что собственно и позволяет время от времени устраивать соответствующие хайпы.

И если о первых за последнее время говорилось и писалось много, то вторые остались вне поля зрения публицистов и аналитиков, а между тем данная позиция, по-своему, даже более интересна.

Интересна она потому, что является обратной стороной довольно широко распространенного феномена, в котором люди точно знают, как правильно воспитывать детей, тренировать футбольную команду, пилотировать самолет в экстремальных условиях, лечить рак, бороться с терроризмом и так далее, и тому подобное. Уверенность в своем понимании, как нужно управлять государством — и во внутренней, и во внешней политике, является значимой частью этого комплекса безапелляционных знаний, свойственного части наших сограждан.

Именно от них последние дни можно было регулярно услышать: зачем? К чему все эти интриги и двусмысленные дипломатические игрища с Японией ? Почему Кремль прямо и открыто не скажет самураям, что вопрос Курильских островов закрыт навсегда и дальнейшему обсуждению не подлежит? К чему держать эту «дверь» приоткрытой, тревожа российское общество и дразня японцев?

Что характерно, говорят это люди, нередко сутками просиживающие в компьютерных «стратегиях», гордящиеся своими успехами в шахматах или на худой конец всегда готовые с успехом сыграть партийку-другую в подкидного «дурака», который, как ни крути, так же требует просчета вариантов на несколько шагов вперед. Однако относительно реальной политики их фантазия дальше подхода «сразу дать в лоб, чтобы неповадно было» не идет.

Все это тем более забавно, учитывая, что прямо сейчас разворачивается совсем иной сюжет, наглядно показывающий, насколько важно в большой политике мыслить масштабно и не линейно. А также то, что Кремль умеет это делать.

Речь о договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сегодня Россия на самом высоком уровне призывает американцев не хоронить самый крупный и выдающийся пацифистский документ в истории человечества, и даже совершает телодвижения, которые, по словам Москвы, подтверждают ее добрую волю и готовность приложить усилия для его сохранения.

Вчера по этому поводу Минобороны аж целый брифинг провело и даже продемонстрировало экспертам ракету 9М729, которая собственно и является камнем преткновения и, по мнению США, несет в себе характеристики, нарушающие требования Договора.

Правда, Запад в правдивость Москвы и ее добрые намерения не верит. И Европа, и Штаты уверены, что она продолжает лгать, отчего и проигнорировали мероприятие.

Причины такой их позиции многочисленны, но главная — незатейлива и очевидна: Россия последние годы перестала нервничать по поводу РСМД, как это было все 2000-ые. А значит, у нее появились козыри — как на руках, так и в рукаве, которые и позволяют ей чувствовать себя спокойно и уверенно, чего не было десять лет назад.

Каково истинное положение дел относительно соблюдения договора — и в России, и в Штатах — станет известно много десятилетий спустя, когда будут рассекречены военные и политические архивы нынешнего времени. Однако кое-что останется неизменным — судя по развивающимся событиям, первыми официально откажутся от выполнения своих обязательств по уникальному антивоенному документу американцы.

А ведь все могло быть совсем иначе — просто, прямо и открыто.

Десять лет назад Россия могла бы выйти из РСМД, принять на себя ответственность за ликвидацию документа — и все последствия, которые повлек бы за собой этот шаг. Последние годы дали многочисленные примеры того, какими они могли бы быть.

Правда, выдержала бы России тогда — в конце 2000-х — эти последствия, включая экономические санкции Запада, вопрос открытый. Но все было бы именно так, как хотят сейчас сторонники «простых» решений внешнеполитическим проблем. Так что, можно только порадоваться, что в Кремле предпочитают решения «сложные».