Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Он иронично заметил, что восхищается "мастерством" Захаровой, и ей нужно двигаться дальше в направлении шоу-бизнеса.

"Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть", — отметил Чубайс.

По его словам, у Бузовой есть колоссальная поддержка, и она явно популярнее Захаровой.

Ранее сообщалось, что Чубайс уличил Захарову в подтасовках и сдался в споре о "бедной России".