Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову 

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой. Такое заявление он сделал в интервью Business FM.
Он иронично заметил, что восхищается "мастерством" Захаровой, и ей нужно двигаться дальше в направлении шоу-бизнеса.
"Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет. Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть", — отметил Чубайс.
По его словам, у Бузовой есть колоссальная поддержка, и она явно популярнее Захаровой.
Ранее сообщалось, что Чубайс уличил Захарову в подтасовках и сдался в споре о "бедной России".