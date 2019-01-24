В Кремле отреагировали на попытку госпереворота в Венесуэле

По словам представителя Кремля, руководство России расценивает эти действия как попытку «узурпации верховной власти» и нарушение «основ и принципов международного права».

Песков отметил, что возможность диалога между Мадуро и оппозицией является внутренним делом Венесуэлы, Москва не считает возможным «давать оценки».

Вопрос о вероятности предоставления Мадуро политического убежища Песков назвал «неуместным», так как «Мадуро является легитимным главой государства».

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в южноамериканском государстве. Комментарии о том, что некие третьи страны могут вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, вызывают там беспокойство.

"Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными", — сказал Песков.

Он отметил, что Москва заинтересована в сохранении и совершенствовании отношений с Венесуэлой, а Каракас остается важным торгово-экономическим партнером.

"Ряд наших компаний присутствует на венесуэльском рынке и расширяет свое присутствие", — сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, как Россия сможет помочь Венесуэле, если США введут эмбарго на экспорт нефти из страны.

Он отметил, что Москва и Вашингтон не контактируют между собой по сложившейся ситуации. Песков указал, что «определенная активность» началась в Совете Безопасности ООН , и посоветовал адресовать вопросы о возможных контактах в МИД

Максимально конфронтационный сценарий

Во внешнеполитическом ведомстве в свою очередь констатировали, что «события в Венесуэле подошли к опасной черте».

В своем комментарии МИД отметил, что «экстремистски настроенные противники» Мадуро уже потерпели неудачу в попытках его сместить, в том числе путем физического устранения, и «избрали максимально конфронтационный сценарий».

Подчеркивается, что «незамедлительное признание» лидера оппозиции в качестве временного президента со стороны США направлено на «усугубление раскола в венесуэльском обществе».

Российское внешнеполитическое ведомство призвало «здравомыслящих венесуэльских политиков», находящихся в оппозиции к Мадуро, «не становиться пешками» в чужой игре.

"Задача международного сообщества — способствовать нахождению взаимопонимания между различными политическими силами в Венесуэле, ставящими во главу угла национальные интересы. Готовы сотрудничать в этом со всеми государствами, разделяющими данные цели", — заключили на Смоленской площади.

Попытка госпереворота

В Каракасе накануне начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов.