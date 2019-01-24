В Кремле назвали узурпацией власти происходящее в Венесуэле

По его словам, действия венесуэльской оппозиции нарушают основы международного права.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции", — сказал Песков.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».