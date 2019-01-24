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В Кремле назвали узурпацией власти происходящее в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 20 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Венесуэле является попыткой узурпации власти, передает РИА «Новости».
По его словам, действия венесуэльской оппозиции нарушают основы международного права.
"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции", — сказал Песков.
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.
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Политика , Латинская Америка , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , Газета.Ru , РИА Новости , Венесуэла
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