Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку на фоне попытки госпереворота в республике. Об этом он сообщил в Twitter.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию, а также власти и народы других стран за их заявления в поддержку законно избранного правительства Венесуэлы, которое я возглавляю. Спасибо за помощь. Венесуэла не одна!", — написал Мадуро.
Ранее, выступая перед Верховным судом республики, политик рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в котором российский лидер выразил слова поддержки своему коллеге.