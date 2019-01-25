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Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку 

Российская Газета + ещё 43 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку на фоне попытки госпереворота в республике. Об этом он сообщил в Twitter.
"Я благодарю Россию, Китай, Турцию, а также власти и народы других стран за их заявления в поддержку законно избранного правительства Венесуэлы, которое я возглавляю. Спасибо за помощь. Венесуэла не одна!", — написал Мадуро.
Ранее, выступая перед Верховным судом республики, политик рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в котором российский лидер выразил слова поддержки своему коллеге.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Владимир Путин , Венесуэла , Китай , Турция
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