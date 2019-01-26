Мадуро заявил, что время госпереворотов прошло

"Мы непокорный народ, который защищает идеалы страны с глубокими историческими корнями и который никогда не предаст родину. Никто нас не сможет подчинить, время вторжений и госпереворотов завершилось. Мы никогда не сдадимся!", — отметил президент

Совбез ООН в субботу на внеочередном заседании, созванном США, впервые как самостоятельный вопрос обсудит ситуацию в Венесуэле. США намерены добиваться признания оппозиционного лидера Хуана Гуаидо новым президентом страны, Россия будет говорить о недопустимости действий Вашингтона.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».