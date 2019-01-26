Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро заявил, что время госпереворотов прошло 

РИА Новости + ещё 49 1 час назад
Фото: РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв — РИА Новости. Венесуэла будет защищать свои идеалы, время госпереворотов и интервенций прошло, написал в Twitter президент Николас Мадуро в день проведения Совета безопасности ООН по ситуации в стране.
"Мы непокорный народ, который защищает идеалы страны с глубокими историческими корнями и который никогда не предаст родину. Никто нас не сможет подчинить, время вторжений и госпереворотов завершилось. Мы никогда не сдадимся!", — отметил президент
Совбез ООН в субботу на внеочередном заседании, созванном США, впервые как самостоятельный вопрос обсудит ситуацию в Венесуэле. США намерены добиваться признания оппозиционного лидера Хуана Гуаидо новым президентом страны, Россия будет говорить о недопустимости действий Вашингтона.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Николас Мадуро , Совбез ООН , РИА Новости , Буэнос-Айрес , Венесуэла
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия Катастрофы
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение