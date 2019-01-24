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Захарова рассказала, как груз ответственности помог Лаврову устоять при сильном ветре 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: facebook
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию с церемонии возложения цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира и объяснила, как главе ведомства Сергею Лаврову удалось устоять при ветре, порывы которого достигали 26 метров в секунду.
«Возложение цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира проходило на вершине горы при ветре 9-26 метров в секунду. Думаю, Сергей Лавров устоял исключительно благодаря грузу ответственности», — написала она в Facebook.
Непогода в алжирской столице установилась в среду, с этого дня там бушует сильный ветер и идет дождь. Памятник около 100 метров высотой состоит из трех железобетонных пальмовых листьев, внутри которых находится Вечный огонь и склеп с останками павших борцов, передает РИА «Новости».
В четверг Лавров начал турне по странам Северной Африки. В регионе Магриба руководитель российского внешнеполитического ведомства посетит Алжир, Марокко и Тунис, где встретится с главами этих государств и проведет переговоры с министрами иностранных дел.
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Политика , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Алжир
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