Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию с церемонии возложения цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира и объяснила, как главе ведомства Сергею Лаврову удалось устоять при ветре, порывы которого достигали 26 метров в секунду.
«Возложение цветов к Монументу героям войны за независимость Алжира проходило на вершине горы при ветре 9-26 метров в секунду. Думаю, Сергей Лавров устоял исключительно благодаря грузу ответственности», — написала она в Facebook.
Непогода в алжирской столице установилась в среду, с этого дня там бушует сильный ветер и идет дождь. Памятник около 100 метров высотой состоит из трех железобетонных пальмовых листьев, внутри которых находится Вечный огонь и склеп с останками павших борцов, передает РИА «Новости».
В четверг Лавров начал турне по странам Северной Африки. В регионе Магриба руководитель российского внешнеполитического ведомства посетит Алжир, Марокко и Тунис, где встретится с главами этих государств и проведет переговоры с министрами иностранных дел.