Россию не устраивает обмен ультиматумами по ДРСМД 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не устраивает обсуждение проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) путем обмена ультиматумами, однако США демонстрируют нежелание конструктивного обсуждения ситуации. При этом Кремль рассчитывает, что на проходящем в пятницу в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО позиция Москвы будет услышана.
Ранее в эфире НСН доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал, зачем Минобороны рассекретило новую ракету 9М729. Именно ее Вашингтон избрал в качестве повода для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминают «Дни.ру». Военный эксперт обратил внимание, что эта ракета попадает под договор РСМД, но это не означает отсутствия возможности создания ее модернизации в короткие сроки.