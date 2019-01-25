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Россию не устраивает обмен ультиматумами по ДРСМД 

Национальная Служба Новостей + ещё 18 55 минут назад
Фото: nsn.fm
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не устраивает обсуждение проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) путем обмена ультиматумами, однако США демонстрируют нежелание конструктивного обсуждения ситуации. При этом Кремль рассчитывает, что на проходящем в пятницу в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО позиция Москвы будет услышана.
Ранее в эфире НСН доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков рассказал, зачем Минобороны рассекретило новую ракету 9М729. Именно ее Вашингтон избрал в качестве повода для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминают «Дни.ру». Военный эксперт обратил внимание, что эта ракета попадает под договор РСМД, но это не означает отсутствия возможности создания ее модернизации в короткие сроки.
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Политика , Армия , Дмитрий Песков , Константин Сивков , Министерство обороны , НАТО , США
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