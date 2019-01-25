Новый российский порядок: после окончания президентского срока Путина ожидает еще одна роль?

The Christian Science Monitor (США) , размышляя над возможными конфигурациями власти. России многие задают вопрос: а что будет после нынешнего, вероятно, последнего, президентского срока Путина? Ответ на него постепенно начинает проясняться — и, возможно, это будет связано с созданием новой позиции для Путина , а также с изменением политического ландшафта, — пишет московский корреспондент газеты, размышляя над возможными конфигурациями власти.

В течение многих лет главный лозунг антикремлевских оппозиционных активистов — часто они скандировали его в тот момент, когда их тащили в полицейские машины после участия в уличных протестах, — звучал так: «Россия без Путина».

Сегодня, когда четвертый и, скорее всего, последний шестилетний президентский срок Владимира Путина движется ко второму году, перспектива России без него становится реальной, хотя этот вопрос пока и не актуален. Сегодня решение его связано не с громким скандированием лозунгов на улице, а с тихими беседами в коридорах власти.

Неизбежно, что некоторые участники обсуждают схемы, позволяющие сохранить г-на Путина — а также относительно стабильное статус-кво, которое он гарантирует, — на определенной позиции, которая предоставит ему возможность принимать окончательное решение по критически важным вопросам. Все это, конечно же, свидетельствует о том, что серьезные дебаты начинают возникать среди представителей российской политической элиты. Их результат может изменить российскую конституционную систему в лучшую или в худшую сторону, а также определить, какая страна появится после окончания долгого периода, который сегодня люди называют «эпохой Путина».

«В любой авторитарной системе наиболее опасным моментом является передача власти, — отмечает Ольга Крыштановская, глава социологического центра «Лаборатория Крыштановской" и ведущий специалист по изучению российской элиты. — Часто в России возникает смута в тот момент, когда правивший в течение долгого периода времени лидер покидает властные структуры. В результате может возникнуть хаос и начаться война элит. Путин осознает эту угрозу, и, возможно, размышляет о способах поддержки нового президента, о сохранении стабильности, а также о таком варианте, который позволит ему уйти спокойно».

Зависимая от Путина система

В течение двух десятилетий Путин был незаменимым лидером России. Он получил в наследство страну в состоянии серьезного разброда и сумел восстановить в ней порядок, возродить экономику и вновь сделать ее важным игроком на международной арене.

Для большинства россиян годы правления Путина были относительно хорошими, — на самом деле они были значительно лучше катастрофического десятилетия 1990-х годов, когда страна оказалась на грани распада. Он добился этих результатов за счет воссоздания традиционного российского централизованного бюрократического государства с подаваемыми сверху вниз командами и единственным и неоспоримым лидером наверху.

Сегодняшние россияне, пожалуй, имеют более высокий жизненный стандарт, большую личную свободу и даже более здоровое чувство национальной гордости, чем в любой другой период своей истории. Несмотря на геополитический кризис последних пяти лет, который нанес по России двойной удар в виде все более жестких санкций и падения цен на нефть, страна, тем не менее, демонстрирует такой уровень политической, социальной и экономической устойчивости, который приводит в замешательство ее западных критиков.

Вместе с тем россияне не получили одну вещь в эпоху Путина: власть для того, чтобы контролировать судьбу своей страны с помощью истинно демократического политического процесса. Однако опросы общественного мнения свидетельствуют, что пока большинство одобряет подразумеваемую сделку, которая обеспечивает им стабильность, личную свободу и относительное благополучие, но предоставляет мало возможностей влиять на формулирование и проведение правительственной политики.

Международная напряженность и стагнирующие жизненные стандарты на фоне кризиса последних пяти лет сделали жизнь людей более сложной, а такие непопулярные решения, как повышение пенсионного возраста, повлияли на когда-то стратосферную популярность Путина, но тем не менее рейтинг его популярности по-прежнему высок, его поддерживает примерно 2/3 населения страны.

Кому передать эстафетную палочку?

Большинство представителей российской политической, деловой и бюрократической элиты получили свои позиции в эпоху Путина. Все они могут потерять очень много, если Путин уйдет неожиданно, поскольку существует тесная связь между богатством и властью, и это характерная черта российской системы. Никто не забудет последнюю передачу власти 20 лет назад от Бориса Ельцина к Путину, которая оказалась, судя по российским стандартам, невероятно мирной и спокойной. Однако она привела к масштабной перетряске рядов элиты. Многие из олигархов эпохи Ельцина были выдавлены из страны, их активы национализированы, а выжившие были вынуждены присягнуть на верность Путину.

В этом случае именно Путин, кадровый сотрудник КГБ с относительно независимой базисной поддержкой в рядах сотрудников бывших советских органов безопасности, смог обеспечить спокойную передачу власти. Спустя 20 лет кремлевские башни возвышаются над всеми остальными политическими институтами, тогда как Путин так и не вырастил себе преемника из своего собственного круга и не разрешил свободную политическую конкуренцию, которая могла бы предложить кого-то за пределами этого круга. По мнению некоторых экспертов, проблема Путина состоит в том, что у него нет собственного Путина, которому он мог бы передать эстафетную палочку.

«У нас больше нет элит, которые существовали бы отдельно от Путина, — говорит Глеб Павловский, бывший кремлевский советник, ставший критиком Кремля. — Связанные с этим режимом люди зависят от него полностью, и они прекратят свое существование, если потеряют эту связь. Для них не будет никаких гарантий в том случае, если Путин уйдет, поэтому они напуганы неизбежностью такого варианта».

Не существует никаких систематических данных опросов на тему о том, как могут отреагировать в такой ситуации большинство россиян. «Левада-центр» , единственное полностью независимое агентство по изучению общественного мнения, включило этот вопрос в работу с фокус-группами.

«Мы обнаружили, что большинство людей воспримет это спокойно, и их не волнует вопрос о том, останется Путин, или уйдет, — отмечает Денис Волков, научный сотрудник «Левада-центра". — Есть более мелкие группы, в основном, это самые бедные люди и либералы, которые хотят, чтобы он ушел. Однако мы отмечаем другую тенденцию: люди, в целом, все больше устают от Путина. Трудно сказать, во что это может вылиться в следующие пять лет».

Три варианта

Вопрос о том, как власть Путина может быть продлена, похоже, стал уже предметом общественных обсуждений. Перед новым годом спикер [нижней палаты] Парламента Вячеслав Володин публично высказал идею об изменении принятой в 1993 году Конституции России и о создании нового поста, который позволит Путину остаться на вершине власти после окончания его президентского срока в 2024 году. А еще раньше многолетний глава Конституционного суда России Валерий Зорькин опубликовал пространную статью в правительственной « Российской газете », в которой он выступил против изменения основного закона страны для такого рода целей.

Эксперты называют три обсуждаемые в настоящее время идеи по поводу того, как осуществить передачу власти Путиным, оставив его при этом на какой-то высокой позиции.

Одна из идей состоит в создании нового государства на основе союза России и Белоруссии, что потребует формирования новой политической структуры для управления им. Это старая идея, и она на самом деле уже существует в теории. Однако ее реализация осложняется целым рядом препятствия практического характера.

Такое государство, вероятно, предоставит новое право на продолжение политической жизни как Путину, так и многолетнему белорусскому лидеру, стороннику сильной власти Александру Лукашенко , и эта идея может получить широкую поддержку в обеих странах.

«Люди, конечно же, обсуждают вопрос о новом союзном государстве, которое может решить большое количество проблем, — говорит Сергей Марков, бывший советник Путина. — Однако оказалось, что очень сложно воплотить эту идею на практике, и пока не ясно, как это может произойти».

Второй план предусматривает расширение полномочий Государственного совета, кремлевского совещательного органа, который уже рассматривает вопросы высокой политики, но еще не имеет формальных властных полномочий. Существует возможность изменения Конституции для наделения властью этого Совета, и тогда он будет немного похож на Политбюро советской эпохи, а Путин станет его председателем после окончания своего президентского срока.

«Пока не ясно, какие изменения Конституции для этого потребуются. Возможно, дело ограничится несколькими поправками, — подчеркивает Николай Петров, профессор политологии московской Высшей школы экономики. — Главное в том, что Путин в таком случае сохранит контроль над вооруженными силами и органами безопасности. У нас уже проводилась репетиция на этот счет в течение четырех лет (2008 — 2012), когда он ушел с поста главы государства, а президентом стал Дмитрий Медведев. Однако Путин сохранил контроль и занял пост премьер-министра. А теперь это должна быть более формальная, более прочная система».

Третья идея — это путь, по которому страна еще не двигалась после развала Советского Союза. Речь идет о превращении России в парламентскую республику при возможном сохранении Путина в качестве символического главы государства. Многие уже давно говорят о том, что такой обширной и разнообразной стране как Россия больше подходит представительная законодательная власть, чем сильный лидер. Этот вопрос был решен с помощью оружия в 1993 году, когда г-н Ельцин ликвидировал избранный Парламент, а затем переписал Конституцию, новый вариант которой предоставил львиную долю власти Кремлю. Такой вариант решения все еще поддерживается некоторыми политическими силами в России, включая Коммунистическую партию , однако эксперты сомневаются в том, что он может возникнуть на основе существующей в настоящее время политической структуры.

«Нет оснований верить в то, что демократические институты вдруг появятся сами по себе, — отмечает г-н Петров. — В нашей нынешней ситуации большинство институтов слабеют, тогда как президентская власть усиливается. Это Путин будет формировать политическую власть, и никто сегодня не обладает возможностью ему противоречить».

Временной фактор

Некоторые аналитики, включая г-на Петрова, считают, что ключевые решения нужно будет принимать уже скоро для того, чтобы новая конфигурация власти была готова нормально функционировать еще до окончания нынешних президентских полномочий Путина в 2024 году. Другие, включая бывшего советника Путина г-на Маркова, утверждают, что такого рода выбор будет откладываться и переноситься на максимально более поздний срок в надежде на то, что углубляющееся противостояние России и Запада может закончиться и в результате будет легче пойти на риск передачи власти новому президенту в рамках существующей системы.

«Россия считает, что она находится в ситуации войны, а Путин является испытанным и истинным лидером, который нам необходим до тех пор, пока такая ситуация сохраняется», — подчеркивает Марков.

Г-жа Крыштановская полагает, что мебель в Кремле может быть переставлена, однако Путин, вероятнее всего, останется на какой-то ключевой позиции еще очень долго.