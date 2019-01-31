Политолог: будущее Венесуэлы сейчас в руках силовиков

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны.

"Передача власти потребует поддержки со стороны военного контингента. У нас были тайные встречи с представителями сил безопасности и военными", — написал он в статье, опубликованной газетой The New York Times

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обратился к вооруженным силам Венесуэлы с просьбой защитить ее народ от «репрессий», которые, по его словам, происходят с подачи действующего президента Николаса Мадуро

В конце прошлой недели военный атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с Мадуро. Он призвал других представителей вооруженных сил страны признать Хуана Гуаидо как легитимного президента. В то же время министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что армия не признает Гуаидо президентом страны. В понедельник в стране прошел марш военных в поддержку Мадуро.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев считает, что ситуация в стране сейчас зависит, прежде всего, от силовиков.

"Все эти разговоры, что они встречаются с теми или теми, — это они пусть объясняют своим кураторам в Вашингтоне. Я с трудом представляю себе, как оппозиция встречается со спецслужбами Мадуро. Такие контакты не пройдут. И с армией такая же ситуация. К таким сообщениям надо относиться с очень большим сомнением. Обратите внимание: каковы результаты этой встречи? Повстречались и разошлись? Если были бы встречи, были бы и результаты. О них бы, естественно, сообщили. Поэтому пока что такие заявления — это только давление на власть. Пока силовой блок за Мадуро, он непоколебим, но сколько это продолжится — неизвестно. Так что сейчас будущее режима в руках силовиков", — сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik

Двадцать первого января в Венесуэле начались массовые протесты. Через два дня на их фоне Гуаидо провозгласил себя временным главой государства и призвал президента Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуаидо главой государства.