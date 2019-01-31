Гуаидо рассказал о тайных встречах с военнослужащими Венесуэлы

Провозгласивший себя президентом Хуан Гуаидо заявил, что при передаче власти в стране необходима поддержка со стороны военного контингента.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны.

По его словам, при передаче власти в стране необходима поддержка со стороны военного контингента.

«Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности», — говорится в статье Гуаидо в The New York Times

Ранее госсекретарь США Майк Помпео попросил ВС Венесуэлы защитить свой народ от «репрессий», которые, по его словам, провоцирует действующий президент Николас Мадуро . Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва в свою очередь заявил о «разрыве отношений» с Мадуро, после чего призвал всех признать Хуана Гуаидо президентом.

При этом министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает Гуаидо президентом страны. В понедельник состоялся марш военнослужащих в поддержку действующей власти.

Таким образом, Соединенные Штаты, Канада и большинство стран Латинской Америки высказались в поддержку Гуаидо. Франция, Испания и Италия считают, что в Венесуэле необходимо провести повторные выборы, в противном случае главы этих регионов признают президентом Венесуэлы оппозиционера. В России, Турции, Мексике, Боливии, Палестине наоборот поддержали Мадуро.