Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гуаидо рассказал о тайных встречах с военнослужащими Венесуэлы 

ТК «Звезда» + ещё 27 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Провозгласивший себя президентом Хуан Гуаидо заявил, что при передаче власти в стране необходима поддержка со стороны военного контингента.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что оппозиция тайно встречалась с представителями военных и сил безопасности страны.
По его словам, при передаче власти в стране необходима поддержка со стороны военного контингента.
«Мы провели тайные встречи с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности», — говорится в статье Гуаидо в The New York Times.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео попросил ВС Венесуэлы защитить свой народ от «репрессий», которые, по его словам, провоцирует действующий президент Николас Мадуро. Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва в свою очередь заявил о «разрыве отношений» с Мадуро, после чего призвал всех признать Хуана Гуаидо президентом.
При этом министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает Гуаидо президентом страны. В понедельник состоялся марш военнослужащих в поддержку действующей власти.
Таким образом, Соединенные Штаты, Канада и большинство стран Латинской Америки высказались в поддержку Гуаидо. Франция, Испания и Италия считают, что в Венесуэле необходимо провести повторные выборы, в противном случае главы этих регионов признают президентом Венесуэлы оппозиционера. В России, Турции, Мексике, Боливии, Палестине наоборот поддержали Мадуро.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин назвал действенный способ не болеть СМИ стало известно о возможных изменениях в антикоррупционном законодательстве В российском МИД заявили о готовящейся провокации «Белых касок» в САР
Комментарии
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , New York Times , Венесуэла
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение