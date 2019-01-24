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МИД России предостерёг США от военного вмешательства в дела Венесуэлы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы, так как это стало бы катастрофическим сценарием.
Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — указал он.
В Венесуэле проходят антиправительственные марши, а также манифестации сторонников Мадуро. По последним данным, погибли шесть человек.
На фоне этих событий спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, а президент США Дональд Трамп поддержал и признал его в этом качестве.
В августе 2018 года Трамп заявил, что не исключает военного решения ситуации вокруг Венесуэлы.
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Политика , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла , Москва , США
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