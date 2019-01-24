МИД России предостерёг США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — указал он.

В Венесуэле проходят антиправительственные марши, а также манифестации сторонников Мадуро. По последним данным, погибли шесть человек.

На фоне этих событий спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, а президент США Дональд Трамп поддержал и признал его в этом качестве.

В августе 2018 года Трамп заявил, что не исключает военного решения ситуации вокруг Венесуэлы.