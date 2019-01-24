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Google подтвердил принадлежность Крыма России 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Депутат Госдумы Леонид Левин заявил, что Google не указывает Крым как украинскую территорию на своих картах, информация о нарушениях со стороны компании не подтвердилась. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителей Google, чтобы обсудить нарушения Конституции России. Он заявил, что на картах компании Крым указан как часть другой страны.
Левин заявил, что депутаты провели оперативное расследование и не нашли нарушений: при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ.
По словам Левина, с депутатами связался представитель Google, который официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается российским, а в других стран — спорной территорией.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
Ранее СМИ обращали внимание, что в сервисе Google Maps название моста через Керченский пролив подписали на двух языках — на русском со стороны Тамани (Крымский мост) и на украинском со стороны полуострова (Кримський мiст). При этом в качестве «лучшего маршрута» от Тамани до Керчи сервис показывал паромную переправу, а не мост.
Комментарии52
Политика , Видео , Леонид Левин , Вячеслав Володин , Госдума , Google , Республика Крым
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