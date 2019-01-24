Google подтвердил принадлежность Крыма России

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителей Google, чтобы обсудить нарушения Конституции России . Он заявил, что на картах компании Крым указан как часть другой страны.

Левин заявил, что депутаты провели оперативное расследование и не нашли нарушений: при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ.

По словам Левина, с депутатами связался представитель Google, который официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается российским, а в других стран — спорной территорией.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее СМИ обращали внимание, что в сервисе Google Maps название моста через Керченский пролив подписали на двух языках — на русском со стороны Тамани (Крымский мост) и на украинском со стороны полуострова (Кримський мiст). При этом в качестве «лучшего маршрута» от Тамани до Керчи сервис показывал паромную переправу, а не мост.