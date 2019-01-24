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Володин позвал представителя Google в Госдуму 

РИА Новости + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google для обсуждения нарушений Конституции РФ со стороны компании.
"Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов. Поэтому было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и выстроить нашу позицию, а дальше принять решение. У нас возможности с вами есть. Давайте их использовать. А то потом они еще что-то отрежут и припишут другой стране. Потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств", — заявил Володин на пленарном заседании.
Он подчеркнул необходимость защищать суверенитет страны. "Нам надо понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через мировую паутину интернета", — сказал Володин.
В качестве примера вмешательства во внутренние дела суверенного государства он назвал ситуацию со снятием "галочек" с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook. "Коллеги, это, действительно, проблема", — заявил спикер нижней палаты.
Профили Мадуро в Facebook и Instagram лишились знаменитой "синей галочки" — специального значка рядом с именем владельца аккаунта, который подтверждает подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей. При этом, аккаунты главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются "подлинными" обоими сервисами. Причина, по которой Facebook, купивший Instagram в 2012 году, пошел на подобный шаг, пока не называется.
В среду Хуан Гуаидо принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны перед тысячами сторонников, собравшимися в одном из районов Каракаса. Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.
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Комментарии
Политика , Николас Мадуро , Вячеслав Володин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Google , Республика Крым
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