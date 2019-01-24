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Захарова отреагировала на предложение Чубайса отправить её на «Дом-2» 

Рамблер + ещё 13 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что ей нужно стать ведущей «Дома-2».
«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит Дом-2», — написала дипломат.
Ранее в интервью Bussiness FM Чубайс предположил, что Захаровой стоит начать карьеру телеведущей "Дома-2", а место официального представителя министерства иностранных дел предложить Ольге Бузовой. Так политик отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать недавнюю перепалку с дипломатом в соцсетях. По его словам, Захарова вместо конструктивного диалога погналась за «хайпом и кликбейтом» и предложил дальше продвигать её в этом направлении. В свою очередь Бузова, работая в МИДе, имея большую популярность у жителей страны, по словам Чубайса, смогла бы собирать больше журналистов на брифинги.
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Ссора между главой "Роснано" и дипломатом развернулась после заявления Чубайса о том, что "Россия — страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно".
Захарова заявила, что в первую очередь хотела бы поинтересоваться о причинах бедности у «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности». В ответ Чубайс перечислил все свои достижения во благо страны. Захарова парировала, что описанные «экономические достижения» вспоминает с дрожью.
Комментарии18
Политика , Мария Захарова , Анатолий Чубайс , Роснано , МИД
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