Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что в Венесуэле происходит "ручной режим смены власти". Об этом она написала в своем фейсбуке.
По мнению Захаровой, события в Венесуэле демонстрируют, как Запад "в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств". Она добавила, что в настоящее время там происходит смена власти "в ручном режиме".
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.