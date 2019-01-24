Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России увидели «ручной режим смены власти» в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что в Венесуэле происходит "ручной режим смены власти". Об этом она написала в своем фейсбуке.
По мнению Захаровой, события в Венесуэле демонстрируют, как Запад "в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств". Она добавила, что в настоящее время там происходит смена власти "в ручном режиме".
Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.
Газета.Ru: последние новости
В МИД России увидели "ручной режим смены власти" в Венесуэле NYT: Путин разрушил надежды Японии на завершение спора по Курилам После урока "по понятиям" школу в Приморье ждет проверка
Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очередная американская гегемония»107
На Сахалине прошла экстренная эвакуация23
Раскрыт инструмент для уничтожения Украины46
«Никогда, видимо, не получал»
Определена самая полезная в мире рыба28
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение