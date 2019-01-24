Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Главный вопрос — на чьей стороне будет армия» — эксперт пояснил ситуацию в Венесуэле 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: Humberto Matheus, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Дальнейшее развитие событий может закончиться даже военным вмешательством со стороны США или Бразилии.
Утихомирить кризис в Венесуэле просто так не получится, а признание Трампом временного президента является формальном отказом от легитимности Мадуро. Об этом «Звезде» заявил Федор Лукьянов, российский журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Лукьянов отметил, что дальнейшее развитие событий может закончиться даже военным вмешательством со стороны США или Бразилии. Так, американский лидер Дональд Трамп, ранее признавший присягу Хуана Гуайдо, сказал, что он допускает любые варианты действий Америки в отношении Венесуэлы.
«Внутри страны главный вопрос — на чьей стороне будет армия. До сих пор она поддерживала Мадуро как наследника Чавеса, но в условиях гражданского конфликта и раскола армия находится в очень тяжелом положении», — прокомментировал Лукьянов.
Николас Мадуро, в свою очередь, призвал армию к верности, единству и подчинению.
Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его кандидатуру признали США, Канада, Бразилия, Колумбия, Перу и Аргентина.
ТК «Звезда»: последние новости
Захарова ответила заявившему о «бедной России» Чубайсу Аксенов рассказал о «прологе» воссоединения Крыма с РФ Евросоюз посмертно исключил Кобзона из черного списка по Украине
Комментарии1
Политика , В мире , Николас Мадуро , Федор Лукьянов , Дональд Трамп , Бразилия , Венесуэла , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты возможности F-35 в области ПРО5
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле356
В Совфеде оценили шансы Мадуро26
Какое будущее ждет самозанятых россиян?38
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян202
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение