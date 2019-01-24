«Главный вопрос — на чьей стороне будет армия» — эксперт пояснил ситуацию в Венесуэле

Дальнейшее развитие событий может закончиться даже военным вмешательством со стороны США или Бразилии

Лукьянов отметил, что дальнейшее развитие событий может закончиться даже военным вмешательством со стороны США или Бразилии. Так, американский лидер Дональд Трамп, ранее признавший присягу Хуана Гуайдо, сказал, что он допускает любые варианты действий Америки в отношении Венесуэлы.

«Внутри страны главный вопрос — на чьей стороне будет армия. До сих пор она поддерживала Мадуро как наследника Чавеса, но в условиях гражданского конфликта и раскола армия находится в очень тяжелом положении», — прокомментировал Лукьянов.

Николас Мадуро, в свою очередь, призвал армию к верности, единству и подчинению.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его кандидатуру признали США, Канада, Бразилия, Колумбия, Перу и Аргентина.