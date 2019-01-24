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В Совфеде оценили шансы Мадуро остановить госпереворот 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: EPA
Исход политического кризиса в Венесуэле будет зависеть как от ситуации внутри страны, так и от внешних игроков, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, в среду спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства. Избранного в мае президента Николаса Мадуро он считает "узурпатором"', а его пост — вакантным. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо в качестве переходного главы Венесуэлы и окажет экономическую и дипломатическую поддержку.
"На чьей стороне будет армия, тот и победит. Мы помним, что роль вооруженных сил в Южной Америке очень велика", — сказал он в эфире "России 24".
Сенатор напомнил в этой связи, как пришел к власти в свое время чилийский диктатор Аугусто Пиночет.
"Я считаю, что военные должны поддержать законную власть", — добавил Джабаров.
Кроме того, многое зависит от действий Николаса Мадуро. "Главное, как Мадуро сможет консолидировать силы, которые его предали", — полагает парламентарий.
В данной ситуации президент Венесуэлы "имеет полное право экстренно обратиться в Совет Безопасности ООН", поскольку имеет место попытка незаконного захвата власти.
"Правда, если пойдет не по американскому сценарию, эта попытка будет заблокирована", — отметил Джабаров.
Он надеется, что "удастся эту проблему решить в рамках поля", ведь при любом перевороте больше всего страдает население.
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Комментарии3
Политика , В мире , Николас Мадуро , Владимир Джабаров , Аугусто Пиночет , Дональд Трамп , Совбез ООН , Совет Федерации , Венесуэла , США
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