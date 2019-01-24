В Совфеде оценили шансы Мадуро остановить госпереворот

Напомним, в среду спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства. Избранного в мае президента Николаса Мадуро он считает "узурпатором"', а его пост — вакантным. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо в качестве переходного главы Венесуэлы и окажет экономическую и дипломатическую поддержку.

"На чьей стороне будет армия, тот и победит. Мы помним, что роль вооруженных сил в Южной Америке очень велика", — сказал он в эфире "России 24".

Сенатор напомнил в этой связи, как пришел к власти в свое время чилийский диктатор Аугусто Пиночет

"Я считаю, что военные должны поддержать законную власть", — добавил Джабаров.

Кроме того, многое зависит от действий Николаса Мадуро. "Главное, как Мадуро сможет консолидировать силы, которые его предали", — полагает парламентарий.

В данной ситуации президент Венесуэлы "имеет полное право экстренно обратиться в Совет Безопасности ООН ", поскольку имеет место попытка незаконного захвата власти.

"Правда, если пойдет не по американскому сценарию, эта попытка будет заблокирована", — отметил Джабаров.

Он надеется, что "удастся эту проблему решить в рамках поля", ведь при любом перевороте больше всего страдает население.