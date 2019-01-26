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«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Киева 

Российская Газета + ещё 26 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем «Северный поток-2», сообщает издание «Новое Время». По оценкам эксперта по энергетике при правительстве Украины Карела Гирмана, «Северный поток-2» оставляет Украине шанс сохранить большую часть транзита. Эта позиция основывается на том, что газопровод не сможет доставлять газ потребителям в южной Европе. В то же время, по «Турецкому потоку» российский газ дойдет до Италии, Франции, а также до Балкан.
Напомним, газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая, проложенных по дну Черного моря. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, по второй топливо пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввод в эксплуатацию газопровода планируется до конца 2019 года.
Между тем США оказывают серьезное давление на европейцев с целью остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Американский посол в Германии Ричард Гренелл в нарушение норм дипломатического этикета направил в адрес компаний, занимающихся возведением газопровода, письмо с угрозами санкций.
Руководство Германии осудило действия дипломата. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что «Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом.
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Политика , Ближний Восток , В мире , СНГ , Экономика , Правительство Украины
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