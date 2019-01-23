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Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян

Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной атмосфере, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 1 30 минут назад
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной атмосфере, много говорили о Сирии.
"Сегодня наши переговоры прошли в традиционной для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере. Во многом были сфокусированы на экономических вопросах, на вопросах развития гуманитарных связей, но, конечно, много говорили и о положении дел в Сирии, подробно обсуждались перспективы межсирийского политического процесса", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров.
Он отметил, что позиция РФ и Турции принципиальна — необходимо добиться долгосрочного решения сирийского кризиса на политико-дипломатической основе, в соответствии с резолюцией ООН.
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Политика , Ближний Восток , Видео , Владимир Путин , ООН
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