Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной атмосфере, много говорили о Сирии.
"Сегодня наши переговоры прошли в традиционной для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере. Во многом были сфокусированы на экономических вопросах, на вопросах развития гуманитарных связей, но, конечно, много говорили и о положении дел в Сирии, подробно обсуждались перспективы межсирийского политического процесса", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров.
Он отметил, что позиция РФ и Турции принципиальна — необходимо добиться долгосрочного решения сирийского кризиса на политико-дипломатической основе, в соответствии с резолюцией ООН.