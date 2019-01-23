Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной атмосфере, заявил Путин 

Р-Спорт 1 час назад
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С ЭРДОГАНОМ ПРОШЛИ В КОНСТРУКТИВНОЙ АТМОСФЕРЕ, МНОГО ГОВОРИЛИ О СИРИИ
РИА НОВОСТИ
Р-Спорт: последние новости
Путин отметил работу дипломатов по конституционному комитету в Сирии В МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии В Москве завершились переговоры Путина и Эрдогана
Политика , Ближний Восток , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Разнос Роскосмосу, угроза Сирии и другие события дня25
«Япония пытается оказать давление на Россию»38
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
В Венесуэле провозглашен и.о. президента62
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение