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Переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной атмосфере, заявил Путин
Р-Спорт
1 час назад
Комментарии
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ С ЭРДОГАНОМ ПРОШЛИ В КОНСТРУКТИВНОЙ АТМОСФЕРЕ, МНОГО ГОВОРИЛИ О СИРИИ
РИА НОВОСТИ
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