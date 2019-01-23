Работу на выборах станут оплачивать безналично

В центризбиркоме призвали организаторов выборов в регионах подумать о переходе на безналичные расчеты с членами участковых комиссий, чтобы система выплат не сталкивалась с рисками коррупционного и иного характера.

О необходимости безналичных выплат в ЦИКе заявляют не впервые. В декабре прошлого года эту тему поднимал зампред комиссии Николай Булаев . "Безналичный расчет позволит нам резко сократить коррупциогенность в этом направлении", — заявил он тогда на одном из заседаний Центризбиркома. И добавил, что перечисление денег на пластиковую карту избавит комиссии также от рисков при перевозке крупных сумм наличных денег и прочих "соблазнов, если такие существуют". Ожидается, что 29 января этот вопрос Центризбирком обсудит с коллегами в регионах в режиме видеоконференции, главной темой которой станет взаимодействие организаторов выборов с Федеральной налоговой службой . Кроме этого, будет обсуждаться и переход на безналичный расчет с членами участковых избирательных комиссий, сообщил Булаев на заседании ЦИК в среду. Он напомнил, что такой эксперимент несколько лет идет во Владимирской области, а с нового года "Москва решила перейти полностью, по всем участковым избирательным комиссиям, на безналичный расчет".

Важно, чтобы и другие регионы такую задачу перед собой поставили, и начинали готовиться к ее реализации в рамках Единого дня голосования в этом году, заявил зампред ЦИК.

По планам ЦИК, схема расчетов должна выглядеть следующим образом: территориальная избирательная комиссия, получив первичный отчет от УИКов, начисляет оплату и перечисляет эти деньги на карточку членам участковых комиссий.

Напомним, что Единый день голосования пройдет 8 сентября 2019 года. В трех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской и Свердловской областях) планируется избрание депутатов Госдумы . В 16 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, намечены прямые выборы губернаторов, еще 13 субъектов, включая Москву, Крым и Севастополь, выберут депутатов региональных законодательных собраний.